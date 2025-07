Portuguesas eliminadas do Europeu

A necessitar de vencer e esperar que a Itália perdesse diante da favorita Espanha, além de ter anular a desvantagem de seis golos, cedo o sonho começou a ser desfeito, quando as belgas, que já entraram na ronda eliminadas, se adiantaram aos três minutos, através de Wullaert.



Ao mesmo tempo, no outro jogo, também a Itália elevava ainda mais as dificuldades, quando também se adiantou cedo no marcador, aos 10 minutos, por intermédio de Oliviero, mas a Espanha, já apurada no arranque da jornada, respondeu rapidamente e igualou ainda na primeira metade, com um golo de Athenea, aos 14, virando o resultado já na etapa complementar, por Patri, aos 49, e Esther, aos 90+1.



De volta a Sion, Portugal foi apostando tudo para virar o resultado e acabar o Europeu com um triunfo, tendo chegado ao empate aos 87, através de Telma Encarnação, mas já não teve energia para anotar o golo que daria o triunfo, acabando mesmo por ver a Bélgica voltar para a frente no marcador, através de Cayman, aos 90+6.



A seleção lusa falhou assim, pela terceira vez em outras tantas participações, a passagem à fase seguinte, terminando em todas elas no quarto lugar da sua 'poule', sendo o melhor resultado ainda a vitória na edição de 2017, quando bateu a Escócia por 2-1, enquanto em 2022 e na presente edição registou uma igualdade.



Apesar da desvantagem e de ter visto mais distante a possibilidade de seguir em frente na prova, Portugal tudo tentou para dar a volta ao marcador, o que lhe possibilitaria alcançar a melhor classificação de sempre - concluiria no terceiro lugar mesmo com o empate -, bem como chegar à melhor pontuação (quatro pontos), mas não só não conseguiu virar o resultado, como acabou derrotado nos instantes finais.



Campeã mundial em título, mas ainda sem qualquer troféu em Europeus, a Espanha cumpriu com o favoritismo no grupo, que venceu com três triunfos, seguindo assim para os quartos de final, bem como a Itália, na condição de segunda classificada.



Na próxima fase, as espanholas vão defrontar a Suíça, que foi segunda colocada do Grupo A, enquanto as italianas terão pela frente a Noruega, que, tal como a 'roja', venceu o seu grupo com um pleno de triunfos.