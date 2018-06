Portugueses têm uma opinião muito positiva da seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 26 Jun, 2018, 10:47 / atualizado em 26 Jun, 2018, 10:47 | Seleção Nacional

Os atributos que os portugueses reconhecem como sendo os mais importantes na seleção nacional são a garra/determinação e o espírito de equipa, com 27% e 25% respetivamente. Estes são os atributos mais escolhidos pelo sexo masculino. As mulheres dão preferência ao “trabalho e espírito de sacrifício”.







As mulheres são mais perentórias a manifestar o seu sentimento face à seleção, com 77% de opiniões positivas,16% de opiniões negativas e 2% de respostas com sentimento ambivalente, por oposição aos homens que manifestam um sentimento ambivalente de 6%.





Os residentes na área metropolitana de Lisboa têm menor confiança na seleção, com 75% de respostas positivas do que os residentes nas restantes regiões do país, onde 82% demonstram opinião positiva.





O estudo revela ainda que as mulheres têm maior facilidade em superlativar os seus sentimentos, com 33% das opiniões. No caso dos homens, este valor decresce para 23%.





Ainda do ponto vista geográfico, o estudo conclui que há maior intensidade na expressão do sentimento pelos residentes fora da área metropolitana de Lisboa (39%) do que pelos inquiridos desta área geográfica (29%).

Os atributos mais relevantes

Cada uma das respostas foi classificada de acordo com um conjunto de atributos considerados relevantes numa seleção de futebol, nomeadamente: respeito/integridade; estratégia bem definida; garra/determinação; persistência; fair-play; espírito de equipa; selecionador inspirador, vedetas na equipa; bom ataque; boa defesa; bom meio campo; humildade; trabalho/espírito de sacrifício; jovialidade/dinamismo e experiência/maturidade.



De igual modo foi analisado o sentimento expresso pelos respondentes, tendo-se considerado a polaridade do sentimento (positivo, negativo, neutro e ambivalente) e respetiva intensidade (intenso, medianamente intenso, pouco intenso).







O estudo sobre “Seleção Portuguesa de Futebol” foi realizado pela Faculdade de Ciências Empresariais e Sociais da Universidade Europeia, através de questionário realizado a nível nacional, entre os dias 1 e 12 de junho, a uma amostra constituída por 338 indivíduos de nacionalidade portuguesa e residentes em Portugal, com idades compreendidas entre os 14 e 75 anos, correspondendo 54% da amostra a inquiridos do sexo feminino.