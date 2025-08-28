Poste português Neemias Queta com impacto imediato

Apesar da pouca utilização e protagonismo nos Celtics, e da escassez de jogos na seleção, pois, culpa da NBA, cumpriu apenas o sétimo, o poste luso mostrou ser um líder, carregando a formação das ‘quinas’ ao primeiro triunfo em Europeus desde 2007.



Em 30.33 minutos, Neemias somou 23 pontos, o seu melhor registo pela formação das ‘quinas’, que conseguiu com 11 ‘tiros’ de campo convertidos em 15 tentados, tendo concretizado o único ‘triplo’, num jogo em que não acertou o único lance livre de que dispôs.



O jogador que saiu de Portugal em 2018, depois de cumprir no Benfica a época 2017/18, igualou o segundo melhor registo pontual de Portugal em Europeus, que pertencia ao agora internacional cabo-verdiano ‘Betinho’ Gomes, no 94-85 a Israel, em 2007.



Melhor, só Carlos Andrade, que, em 2011, no desaire por 85-73 com a Grã-Bretanha, marcou 24 pontos.



O ‘88’ luso não se destacou apenas a marcar pontos, pois somou ainda 18 ressaltos e quatro desarmes de lançamento, dois registos que passam a ser recorde de Portugal na prova – Elvis Évora tinha somado 12 ressaltos, em 2011, face à Turquia (56-79).



Na história dos Europeus, ninguém conseguia chegar aos 20 pontos e 15 ressaltos no seu primeiro encontro desde 1995.



A exibição de Neemias vai, no entanto, muito além dos números, face à sua capacidade para intimidar: no terceiro período, quando saiu, Martin Svoboda conseguiu marcar três cestos quase consecutivos debaixo do cesto.



“Com o [Neemias] Queta em campo, tivemos dificuldades em jogar cinco contra cinco a meio-campo e em penetrar para o cesto”, explicou, em jeito de lamento, no final do encontro o base checo Vit Krejci, também jogador da NBA, dos Atlanta Hawks.



A influência do poste também fica bem expressa no facto de, com ele em campo, a equipa lusa ter marcado mais 21 pontos do que os checos, o que significa que, sem ele, o conjunto das ‘quinas’ teve um parcial negativo de nove.



Esta é, aliás, uma marca de todos os jogos em que Neemias representou Portugal: como ele em campo, em sete jogos, a formação das ‘quinas’ apontou mais 120 pontos do que os rivais, à média de 17,1 por encontro, com um mínimo de +7, no desaire com a Espanha B (63-64), na preparação para o Eurobasket2025.



Nos sete embates, dois em 2022, na pré-qualificação, quatro na preparação para o presente Europeu e o da estreia em Riga, Portugal só perdeu mesmo esse encontro com a equipa secundária espanhola, e num embate em que Neemias saiu tocado quando o ‘cinco’ de Mário Gomes liderava, já perto do fim.



O poste de 26 anos e 2,13 metros tem, nestes jogos, médias de 16,1 pontos, com 67,6% nos ‘tiros’ de campo (48 em 71) e 70,0 nos lances livres (16 em 23), 9,7 ressaltos, 1,9 desarmes de lançamento e 1,1 assistências.



Estes registos foram conseguidos com uma média de apenas 20,61 minutos por encontro – pouco mais de metade -, sendo que os 30,33 minutos de hoje são um recorde pessoal.



Neemias foi uma das figuras do primeiro dia do Eurobasket2025 e o próximo desafio, e o de Portugal, é a Sérvia, de Nikola Jokic, considerado por muitos o melhor jogador do mundo da atualidade, que, na estreia, cilindrou a Estónia (98-64), mostrando, nas calmas, o porquê de ser a principal candidata ao título.



O embate entre Portugal e a Sérvia, da segunda jornada do Grupo A do Eurobasket2025, realiza-se na sexta-feira, pelas 21:15 locais (19:15 em Lisboa), na Xiomani Arena, em Riga.

