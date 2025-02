Presidente da FPF felicita Cristiano Ronaldo pelo 40.º aniversário

“Jogador lendário e empresário de grande sucesso, é, essencialmente, um líder em tudo o que faz. O seu legado é conhecido de todos, em todos os cantos do mundo, entre crianças, adultos e idosos, entre aqueles que vivem confortavelmente ou em situações de extrema dificuldade”, pode ler-se na mensagem de Fernando Gomes, divulgada no sítio oficial da FPF na Internet.



Felicitando o capitão da seleção portuguesa pelos 40 anos, Gomes lembrou que este é “o jogador mais internacional de sempre, o jogador com mais golos da história das seleções” e cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, realçando ainda assim “as qualidades do homem”.



“Cristiano Ronaldo tem tido um percurso de vida bonito muito bonito e exemplar: nascido em condições difíceis, todos o sabemos, dedicou-se totalmente ao futebol a partir dos 11 anos, quando ingressou na formação do Sporting CP. Desde aí é uma fonte de orgulho, não apenas para os seus cinco filhos e família próxima, mas para todo o país”, destaca o dirigente federativo.



Em dia de aniversário, o jogador dos sauditas do Al Nassr tem recebido os parabéns no mundo do futebol, da FIFA, da UEFA, do FC Porto, do Sporting, clube que o formou, da Juventus, do Real Madrid, do Manchester United ou do selecionador nacional, Roberto Martínez.