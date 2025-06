Proença. “O Talento está no nosso ADN”

“Na Albânia, Portugal voltou a mostrar toda a sua força e qualidade. Um grupo notável de jogadores, suportado por uma equipa técnica e uma estrutura inexcedível, elevaram o nome de Portugal até à glória final. E mostraram ao mundo que o futuro do futebol português está assegurado. O talento está no nosso ADN!”, escreveu Proença, numa nota divulgada pela FPF.



O líder federativo, que assistiu em Tirana ao triunfo por 3-0 sobre a França na final da competição, deixou também um agradecimento aos clubes pelo trabalho nos escalões de formação.



“Obrigado também a todos os clubes pelo trabalho notável na formação. A excelência das nossas seleções começa no trabalho diário dos clubes e estende-se ao esforço diário das associações distritais e regionais. O sucesso é de todos! De todos!”, referiu.



Na Arena Kombëtare, na capital albanesa, Anísio Cabral, aos 30 minutos, Duarte Cunha, aos 38, e Gil Neves, aos 60, marcaram os golos da seleção comanda por Bino Maçães, que na edição de 2024 tinha sido derrotada na final pela Itália por 3-0.



A seleção portuguesa assegurou assim o sétimo troféu continental, depois das conquistas de 2016 e 2003, estes já em sub-17, e 2000, 1996, 1995 e 1989, como sub-16.