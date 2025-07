Rafa Bessa estreia-se na seleção de hóquei

O avançado de 24 anos, natural da Sobreira, integra pela primeira vez os trabalhos da seleção nacional, numa lista que apresenta cinco alterações em relação ao último Mundial, disputado em 2024, em Itália.



Além de Rafa Bessa, também Guga (Valongo), Miguel Rocha (Óquei de Barcelos), Alvarinho (Hockey Trissino) e Luís Querido (Óquei de Barcelos) são novidades.



Completam o lote os já habituais Xano Edo (Oliveirense), Hélder Nunes (FC Porto), Gonçalo Alves (FC Porto), Zé Miranda (Benfica) e Rafa (FC Porto).



Vieirinha (Óquei de Barcelos), Gonçalo Pinto (Benfica) e António Marante (Tomar) vão integrar o estágio no Luso, em 4 de agosto, funcionando como reserva a eventuais baixas nos eleitos.



Na apresentação, realizada em Paredes, Paulo Freitas afirmou que, “depois das palavras do presidente (Luís Sénica), só há um rumo, que é ganhar”.



O selecionador referiu que vê quatro favoritos à conquista do título, Espanha, Portugal, Itália e França, sem os colocar por ordem.



As escolhas, garantiu, foram feitas com base em dois critérios essenciais: a adequação à sua ideia de jogo e a meritocracia.



“O único impedimento era o (Ângelo) Girão (guarda-redes do Sporting). A partir daqui, são opções minhas. Analisando todos os equilíbrios que uma equipa deve ter, resultou nesta minha escolha”, explicou.



A seleção das quinas é a mais titulada da história do Europeu, com 21 conquistas, mais duas do que a tricampeã Espanha. A Inglaterra completa o pódio histórico, com 12 títulos.



Convocados de Portugal para o Euro2025:



- Guarda-redes: Xano Edo (Oliveirense) e Guga (Valongo).



- Defesa/Médio: Hélder Nunes (FC Porto), Gonçalo Alves (FC Porto), Zé Miranda (Benfica) e Luís Querido (Óquei de Barcelos).



- Avançados: Rafa Bessa (Sporting), Rafa (FC Porto), Miguel Rocha (Óquei de Barcelos) e Alvarinho (Hockey Trissino).