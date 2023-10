Rafael Leão lembra que ainda falta uma triunfo para o apuramento

"Falta ainda um jogo para o apuramento e contra uma seleção boa, que nos criou muitas dificuldades da última vez que nos defrontámos. Não podemos pensar já no Europeu. Se ganharmos na sexta-feira, então sim, podemos começar a pensar nisso. Para já, estamos apenas concentrados no jogo com a Eslováquia", afirmou Rafael Leão, recordando a vitória tangencial (1-0) alcançada em Bratislava, em setembro.

O jogador do AC Milan falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino da seleção nacional.

"Esta fase de apuramento não tem sido tão simples como possa parecer. Estamos a conseguir entender bem aquilo que o treinador quer, a sua ideia de jogo, e estamos confortáveis com isso. Isso tem sido um fator importante", disse o avançado de 24 anos.

Se Portugal selar o apuramento no Estádio do Dragão, recinto onde se estreou na I Liga portuguesa, na altura ao serviço do Sporting, Leão garantiu que os jogadores lusos vão encarar os restantes jogos do Grupo J com a mesma "determinação".

"Somos Portugal e, independentemente do adversário, jogamos sempre para ganhar. Se conseguirmos a qualificação, que é um objetivo importante, vamos estar com a mesma dedicação e garra. É para ganhar", referiu Leão, que tem 21 jogos e três golos pela seleção nacional.

Portugal defronta a Eslováquia na sexta-feira, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19:45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, a seleção nacional joga na Bósnia-Herzegovina, às 19:45 (hora de Lisboa).

Após seis jornadas, a equipa lusa continua totalmente vitoriosa e lidera o Grupo J com 18 pontos, mais cinco do que a Eslováquia, segunda classificada. O Luxemburgo é terceiro, com 10, seguido de Bósnia e Islândia, ambas com seis, e do Liechtenstein, ainda sem pontos.

Além de seis triunfos no mesmo número de partidas, a equipa de Roberto Martínez leva um registo de 24 golos marcados e nenhum sofrido.

Em novembro, Portugal fecha a fase de apuramento com uma deslocação ao Liechtenstein e a receção à Islândia.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso direto à fase final do Euro2024.