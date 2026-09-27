Rafael Nel espera "grande apoio" nos Açores para os sub-21 portugueses

"Acredito que vamos fazer um bom jogo. Criando oportunidades como criámos [frente à Bulgária] e com maior discernimento na parte da finalização, vamos conseguir sair com mais golos marcados. Vai ser um jogo que terá as suas dificuldades, mas contamos com um grande apoio dos portugueses nas ilhas", disse o jogador do Sporting, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Portugal averbou na quinta-feira a primeira derrota - e os primeiros golos sofridos - na fase de qualificação para o Europeu de sub-21, na visita à Bulgária, por 2-1, mas continua na liderança do Grupo B com 19 pontos e até poderá garantir o primeiro lugar e o apuramento no Estádio de São Miguel.



"A equipa está tranquila. Apesar de tudo, creio que fizemos um bom jogo e criámos muitas oportunidades e o foco tem que estar agora no jogo com Gibraltar", realçou Rafael Nel, que se estreou pelos sub-21 na última partida, disputada em Pazardzhik: "É um sentimento de orgulho. No início da época tracei como objetivo vir aos sub-21 e fico muito contente por conseguir concretizá-lo logo no início da temporada. Vou continuar a dar o meu melhor".



Com a derrota na Bulgária, na oitava jornada do Grupo B de qualificação, Portugal adiou o apuramento para o Europeu que vai decorrer entre 16 de junho e 03 de julho de 2027, na Albânia e na Sérvia, mas continua em boa posição para garantir um lugar no torneio, com Rafael Nel a reforçar a importância do apoio do público na próxima partida.



"O grupo está expectante e espera ser bem recebido nos Açores. Sabemos que já não jogamos lá nos Açores há algum tempo e acredito que vamos ter um bom apoio dos portugueses. Temos um açoriano no grupo [João Afonso] e às vezes vamos falando com ele sobre isso. Queremos ter um grande apoio lá", vincou.



Portugal, que procura estar na fase final pela 11.ª vez e quarta consecutiva, segue na liderança do Grupo B, com 19 pontos, mais quatro do que a República Checa, segunda, e mais cinco que a Bulgária, terceira.



Depois de receber a congénere de Gibraltar, na quarta-feira, em Ponta Delgada, a jovem seleção lusa recebe em 06 de outubro a República Checa, em Leiria, na última ronda do grupo.



O vencedor de cada um dos nove grupos e o melhor segundo classificado apuram-se para o Euro2027, enquanto os restantes oito segundos colocados terão de disputar um play-off para definir as últimas quatro seleções que estarão na fase final.



