Rafael Rodrigues aponta à vitória no Euro2023 de sub-21

”, referiu, antes do treino matinal na Cidade Desportiva do Sporting de Braga.A seleção orientada por Rui Jorge já está apurada para o Campeonato da Europa de 2023 da categoria e fecha o grupo D, que terminará em primeiro lugar, no sábado, recebendo a Grécia, em Barcelos, jogo para o qual pediu o apoio dos adeptos para “acabar em beleza” a fase de qualificação.”, disse.Rafael Rodrigues garantiu motivação total apesar dos objetivos estarem cumpridos.”, disse.O jogador do Benfica, de 20 anos, foi titular diante da Bielorrússia e do Liechtensetein, mas disse não sentir ter ganho o lugar, tendo destacado também “o grande ambiente” que se vive no grupo de trabalho.”, disse.O jogador, que este ano se sagrou campeão nacional de juniores e venceu a UEFA Youth League pelo Benfica, disse que, na próxima época, quer “tentar fazer um ano pelo menos tão bom como este”.”, concluiu.Francisco Conceição, que saiu tocado ainda na primeira parte no jogo com o Liechtenstein, já integrou o treino sem limitações, tal como Nuno Tavares, que treinou pela primeira vez após recuperar de um problema na coxa direita.Afonso Sousa também foi reintegrado, pelo que Fábio Vieira, que se lesionou com a Bielorrússia (traumatismo no pé esquerdo), foi o único jogador que não treinou e é baixa praticamente certa para sábado.A seleção volta a treinar sexta-feira e, antes, Rui Jorge fará a antevisão do jogo com a Grécia.