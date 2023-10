Râguebi Mundial. Portugal despede-se frente às Fiji

Os "lobos" procuram a primeira vitória num Mundial, mas já não têm quaisquer outros objetivos no França2023, enquanto a seleção do Pacífico Sul precisa de pontuar para assegurar a passagem aos quartos de final pela terceira vez na sua história.Nas duas vezes em que Portugal e Fiji se defrontaram, os "lobos" saíram derrotados em ambas as ocasiões, por 26-17, em 2005, e por 36-13, em 2013.Os objetivos de Portugal e Fiji no último encontro até são compatíveis, uma vez que existem duas formas de os ilhéus, mesmo perdendo, fazerem o ponto de que necessitam: se a diferença for igual ou inferior a sete pontos ou se, mesmo perdendo, marcarem pelo menos quatro ensaios.O Stadium de Toulouse, onde se disputa o encontro, é de boa memória para a seleção portuguesa, que ali conquistou todos os seus pontos em mundiais: em 2007 somou o ponto de bónus defensivo na derrota com a Roménia (14-10) e já neste ano empatou com a Geórgia (18-18) e somou dois pontos.A seleção portuguesa de râguebi defronta as Fiji no domingo, em encontro da quinta e última jornada do Grupo C do Mundial de râguebi França2023 com início previsto para as 20h00 (hora de Lisboa), no Stadium de Toulouse, e arbitragem do galês Luke Pearce.Portugal ocupa o último lugar do Grupo C, com dois pontos, após folgar na primeira jornada, perder com o País de Gales (28-8) na estreia na competição, empatar com a Geórgia (18-18) na terceira ronda e sair novamente derrotado, no domingo, frente à Austrália (34-14).O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 8 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.