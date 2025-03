Râguebi. Portugal perde com Brasil

Portugal recuperou de duas desvantagens, de 5-0 e 12-5, com dois ensaios de Mariana Santos (38 e 61 minutos), o segundo dos quais transformado por Daniela Correia, mas cedeu um terceiro ensaio às "yaras" na bola de jogo.



Foi a terceira vez que as seleções femininas de râguebi se defrontaram, depois de Portugal ter visitado o Brasil, em 2023, para um duplo teste que resultou numa vitória para o Brasil (10-7) e outra para as portuguesas (13-5).



O encontro agora disputado no distrito de Leiria sob a "chancela" da World Rugby, fez parte do plano de preparação da seleção brasileira para o Mundial Inglaterra2025, que se disputa entre 22 de agosto e 27 de setembro.



O Brasil vai disputar o Mundial feminino pela primeira vez na sua história.



Para a seleção portuguesa, a partida serviu de preparação para o Women’s Rugby Europe Championship 2025 (WREC25), que arranca em 29 de março.



No WREC25, Portugal vai defrontar a Espanha (casa, 29 de março), os Países Baixos (fora, 6 de abril) e a Suécia (fora, 12 de abril).