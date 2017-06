Renato Sanches fez o primeiro treino na Polónia

Lusa 10 Jun, 2017, 18:09 | Seleção Nacional

O jogador do Bayern de Munique, que nos últimos dois dias não tinha integrado os treinos devido a uma inflamação num ouvido, já subiu ao relvado para evoluir com a restante equipa, embora de forma condicionada.



Renato Sanches participou nos habituais exercícios da aquecimento e em alguns trabalhos com bola, mas foi, depois, poupado no treino mais específico.



O jogador já saiu na quinta-feira de Lisboa com uma inflamação no ouvido, tendo feito exames médicos que não confirmaram qualquer problema grave.



Ainda assim, no primeiro dia do estágio pré-competitivo na cidade Inowcrolaw, na Polónia, o médio ficou a repousar no hotel, tendo na sexta-feira acompanhado a equipa até ao estádio local, mas apenas para observar os trabalhos.



Esta tarde, fez os primeiros exercícios no relvado em solo polaco, podendo em breve ser opção sem limitações.



A seleção portuguesa sub-21 de futebol está na Polónia a preparar a sua prestação no europeu da categoria, que se realiza naquele país, integrando o grupo B, juntamente com Sérvia, Espanha e Macedónia.



O primeiro jogo da formação orientada por Rui Jorge será contra a Sérvia, em Bydgoszcz, em 17 de junho.