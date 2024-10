Renato Veiga "orgulhoso" pelo trajeto e "confortável" com a polivalência

"Decidir sair do Sporting e fazer o meu caminho por fora. Até me arrepio quando penso nesse trajeto. Foi rápido. Não foi fácil sair da casa da minha família com 18, 19 anos e ir para a Alemanha sozinho. Depois, Suíça e, agora, Inglaterra. Estou feliz e muito orgulhoso do meu percurso, mas ainda há muito a percorrer", afirmou Renato Veiga.



O jogador de 21 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que prepara os duelos com Polónia e Escócia, ambos a contar para a Liga das Nações.



Depois de Augsburgo e Basileia, Veiga está a viver a sua primeira temporada no Chelsea, ao serviço do qual já realizou oito jogos, alguns no setor defensivo e outros como médio.



"Sinto-me bem em diversas partes no campo. No Chelsea, já joguei a central, a lateral, como médio defensivo e até médio interior, por isso sinto-me confortável nessas posições todas. Jogo onde o treinador achar que devo jogar", referiu.



A viver os primeiros passos na seleção nacional, ainda sem somar a primeira internacionalização, Renato Veiga confessou que está a desfrutar da experiência e, sobretudo, a "aprender muito" com os jogadores mais velhos.



"Estou aqui para dar o meu melhor e mostrar o meu valor. Mas, também estou sempre aberto a conselhos e felizmente temos um grupo de jogadores mais experientes que gostam de ajudar nós os mais jovens", disse.



A formação das 'quinas' joga com a Polónia no sábado, em Varsóvia, e, três dias depois, defronta a Escócia, em Glasgow, em encontros da terceira e quarta jornadas do Grupo A1 da Liga das Nações. Os jogos são ambos às 19:45 (horas de Lisboa).



Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 na receção a Croácia e Escócia, lidera isolado o agrupamento, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.



Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.



Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.