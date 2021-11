Ricardinho termina carreira na seleção portuguesa de futsal

"Hoje, vim aqui anunciar o final de um ciclo. Foi, sem dúvida, uma caminhada incrível, inesquecível. (...) Disse que o Mundial seria a minha última competição pela seleção, fosse qual fosse o desfecho. Felizmente, acho que termina da melhor maneira esta história. Com muita pena, vou dizer um até já à seleção nacional, que é a decisão mais difícil que tomei na minha carreira", afirmou o ala, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Ricardinho, de 36 anos, o único praticante eleito por seis vezes melhor jogador de futsal do mundo (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), pelo portal Futsal Planet, contabilizou 187 jogos e 141 golos na equipa das `quinas`, pela qual se estreou em junho de 2003, numa vitória sobre Andorra (8-4), em Tavira.

Natural de Gondomar, o ala despontou no Benfica e cumpre a quarta experiência fora de Portugal, ao serviço do campeão francês ACCS Paris, após também já ter competido no Japão, pelo Nagoya, na Rússia, pelo CSKA Moscovo, e em Espanha, pelo Inter Movistar.

Ricardinho venceu mais de 30 troféus coletivos, incluindo três edições da UEFA Futsal Cup, uma nas `águias` e duas nos madrilenos, e recebeu múltiplas distinções individuais, como as de melhor jogador nos Europeus de 2007 e 2018 e no Mundial de 2021.