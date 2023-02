Ricardo Chéu volta a Portugal e sucede a Rui Borges no comando do Vilafranquense

Aos 41 anos, o técnico, natural de Vila Nova de Foz Côa, está de regresso ao futebol português, depois de já esta temporada ter orientado o Doxa (Chipre).



Depois de ter sido adjunto de Santa Clara e Feirense, Ricardo Chéu iniciou a sua carreira enquanto técnico principal ao serviço do Mirandela, contando, a partir daí, passagens por Académico de Viseu, Penafiel, Freamunde, União da Madeira, FC Rieti (Itália), FK Senica e Spartak Trnava (ambos da Eslováquia).



A última experiência em solo lusitano havia sido em 2021/22, quando comandou os destinos do Estrela da Amadora.



Ricardo Chéu ruma agora ao Vilafranquense, sucedendo no cargo a Rui Borges, tendo a sua estreia marcada para o próximo sábado, às 15:30, na receção ao Trofense, em partida à 20.ª jornada do campeonato.