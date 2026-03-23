Ricardo Horta quer convencer Martínez e afasta qualquer "mágoa"

“Vou fazer por isso. A minha ambição é voltar a estar num Campeonato do Mundo e assumo que isso é um objetivo pessoal. É continuar a trabalhar e vou aproveitar esta oportunidade para fazer o melhor que sei”, afirmou Ricardo Horta, que representou Portugal no Mundial2022, ainda na ‘era’ Fernando Santos.



Com Roberto Martínez, o avançado esteve à porta do Euro2024, mas acabou por ser excluído da lista de convocados, apesar de participado na fase de qualificação, e depois nunca mais foi chamado pelo técnico espanhol.



O último jogo de Horta pela seleção nacional foi em 19 de novembro de 2023, no triunfo em Lisboa por 2-0 sobre a Islândia, na última jornada de qualificação para o Europeu, tendo mesmo marcado um golo.



“Não sinto mágoa. Temos uma seleção recheada de qualidade e o selecionador deve ter muitas dores de cabeça. Portugal tem das melhores seleções do mundo, mas é dentro de campo que tem de mostrar isso”, referiu o jogador do Sporting de Braga, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Durante o período em que esteve fora das escolhas de Martínez, Horta falhou por exemplo a conquista da Liga das Nações, em 2025, situação que avançado de 31 anos desvalorizou.



“Não estive lá, mas festejei com eles (jogadores). Eles festejaram dentro de campo (em Munique, na Alemanha), eu festejei no Algarve. Sou português e como adepto quero sempre que Portugal ganhe, esteja convocado ou não”, frisou.



Horta acreditou sempre que acabaria por regressar à seleção nacional e admitiu que está a passar por um excelente momento de forma.



“Confesso que já tinha saudades de pisar este espaço, de voltar a estas instalações e de estar com a equipa. Sempre acreditei que podia ser chamado e estou a passar pelo melhor momento na temporada. Quando estamos na seleção não há pressão, há sim responsabilidade”, concluiu.



Ricardo Horta, que tem 12 jogos e quatro golos marcados pela equipa das ‘quinas’, será uma das novidades do treino de hoje de Portugal, o primeiro deste estágio, que está agendado para as 18:00, na Cidade do Futebol.



Portugal defronta o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.