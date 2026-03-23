Ricardo Velho chamado à seleção. Diogo Costa tem lesão nos adutores

O guardião de 27 anos, que atua nos turcos do Gençlerbirligi, já vai participar no treino que está agendado para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e que marca o arranque do estágio para os duelos com mexicanos e norte-americanos, que servem de preparação para o Mundial2026.



Velho não tem qualquer internacionalização por Portugal, mas já foi chamado no passado pelo selecionador Roberto Martínez.



Horas antes, no seu site oficial, o FC Porto explicou que Diogo Costa, o ‘dono’ da baliza da seleção nacional, tem uma lesão nos adutores devido a uma dorso-lombalgia que sofreu durante a última semana.



O guarda-redes de 26 anos vai marcar presença na Cidade do Futebol e será avaliado pelo departamento médico da FPF.



Costa tem 42 jogos pela seleção nacional e passou a ser o titular da baliza lusa em 2022, sucedendo a Rui Patrício.



O FC Porto poderá assim ficar sem representação no estágio de março de Portugal, já que Rodrigo Mora também foi dispensado no domingo devido a lesão.



Além de Mora, Rafael Leão foi igualmente excluído dos trabalhos, também por causa de questões físicas, com Martínez a chamar para o seu lugar o avançado Paulinho, que alinha no Toluca, do México.



Portugal defronta o México em 28 de março, na Cidade do México, na reabertura do Estádio Azteca, e depois os Estados Unidos, em 31, em Atlanta.



No Mundial2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrático do Congo, Jamaica e Nova Caledónia.



