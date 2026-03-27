Roberto Martínez. Pode ser o momento de sorte para o Paulinho

"O Paulinho está aqui por mérito, pelo que tem feito no México e numa carreira é preciso ter momentos de sorte e saber aproveitar. Ele tem muito boa ligação com muitos jogadores e é um jogador que trabalha muito bem.", disse Martínez.





Questionado sobre o favoritismo de Portugal à conquista do Mundial2026, Roberto Martínez foi pragmático ao afirmar que "não somos favoritos, porque só as seleções que já ganharam mundiais são favoritas", acrescentando que a seleção nacional é "candidata sim".



"Penso que não somos favoritos, porque só as seleções que já ganharam mundiais são favoritas. Candidatos sim, mas falta-nos essa barreira psicológica de já termos vivido isso. Primeiro temos de jogar três jogos da fase de grupos e ganhar porque ninguém entra campeão. As equipas fazem-se campeãs.





Roberto Martínez deu com exemplo a Argentina que no último Campeonato do Mundo no Catar "perdeu o primeiro jogo com a Arábia Saudita e depois fez-se campeã".







