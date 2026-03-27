Seleção Nacional
Mundial 2026
Roberto Martínez. Pode ser o momento de sorte para o Paulinho
O selecionador nacional fez a antevisão do jogo com o México e falou, entre outros assuntos, sobre a chamada do avançado do Toluca Paulinho. Roberto Martínez afirmou que o avançado está na seleção "por mérito", acrescentando que "numa carreira é preciso ter momentos de sorte e saber aproveitar".
"O Paulinho está aqui por mérito, pelo que tem feito no México e numa carreira é preciso ter momentos de sorte e saber aproveitar. Ele tem muito boa ligação com muitos jogadores e é um jogador que trabalha muito bem.", disse Martínez.
Questionado sobre o favoritismo de Portugal à conquista do Mundial2026, Roberto Martínez foi pragmático ao afirmar que "não somos favoritos, porque só as seleções que já ganharam mundiais são favoritas", acrescentando que a seleção nacional é "candidata sim".
"Penso que não somos favoritos, porque só as seleções que já ganharam mundiais são favoritas. Candidatos sim, mas falta-nos essa barreira psicológica de já termos vivido isso. Primeiro temos de jogar três jogos da fase de grupos e ganhar porque ninguém entra campeão. As equipas fazem-se campeãs.
"Penso que não somos favoritos, porque só as seleções que já ganharam mundiais são favoritas. Candidatos sim, mas falta-nos essa barreira psicológica de já termos vivido isso. Primeiro temos de jogar três jogos da fase de grupos e ganhar porque ninguém entra campeão. As equipas fazem-se campeãs.
Roberto Martínez deu com exemplo a Argentina que no último Campeonato do Mundo no Catar "perdeu o primeiro jogo com a Arábia Saudita e depois fez-se campeã".
O capitão no "palco de lendas"
Na ausência de referências como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, Bruno Fernandes assumiu o papel de líder e capitão da Seleção Nacional. O foco principal foi a preparação para o Mundial2026 e a adaptação às condições únicas do México.
Bruno Fernandes não escondeu o entusiasmo por jogar num dos recintos mais emblemáticos do futebol mundial, que foi recentemente remodelado para a competição (Mundial2026). Classificou como um "privilégio" inaugurar a remodelação de "um estádio tão mítico".
O médio do Manchester United destacou que defrontar o México (uma seleção que raramente perde em casa contra europeus) é o teste ideal para o que Portugal encontrará no Campeonato do Mundo.
O desafio da altitude e as "dicas" de Paulinho
Um dos temas centrais foi a gestão física a mais de dois mil metros de altitude. O médio admitiu que a respiração muda e que os momentos de recuperação de oxigénio têm de ser mais bem geridos.
Bruno Fernandes revelou ter falado com o avançado Paulinho, que joga no Toluca do México, que o alertou para o facto de a bola viajar muito mais rápido na altitude.
Questionado sobre ser o capitão neste estágio, Bruno manteve a postura pragmática que o caracteriza. "A minha postura vai ser sempre a mesma, esteja aqui o Cris ou não".
Por fim, afirmou que representar a seleção é o maior feito da sua carreira, independentemente de ser o jogador com mais jogos na atual convocatória.
Na ausência de referências como Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva, Bruno Fernandes assumiu o papel de líder e capitão da Seleção Nacional. O foco principal foi a preparação para o Mundial2026 e a adaptação às condições únicas do México.
Bruno Fernandes não escondeu o entusiasmo por jogar num dos recintos mais emblemáticos do futebol mundial, que foi recentemente remodelado para a competição (Mundial2026). Classificou como um "privilégio" inaugurar a remodelação de "um estádio tão mítico".
O médio do Manchester United destacou que defrontar o México (uma seleção que raramente perde em casa contra europeus) é o teste ideal para o que Portugal encontrará no Campeonato do Mundo.
O desafio da altitude e as "dicas" de Paulinho
Um dos temas centrais foi a gestão física a mais de dois mil metros de altitude. O médio admitiu que a respiração muda e que os momentos de recuperação de oxigénio têm de ser mais bem geridos.
Bruno Fernandes revelou ter falado com o avançado Paulinho, que joga no Toluca do México, que o alertou para o facto de a bola viajar muito mais rápido na altitude.
Questionado sobre ser o capitão neste estágio, Bruno manteve a postura pragmática que o caracteriza. "A minha postura vai ser sempre a mesma, esteja aqui o Cris ou não".
Por fim, afirmou que representar a seleção é o maior feito da sua carreira, independentemente de ser o jogador com mais jogos na atual convocatória.