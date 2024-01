Roberto Martínez quer Portugal campeão europeu de futebol

Após sete anos como selecionador belga, no começo de 2023, o antigo médio, nascido na Catalunha, mas com quase duas décadas de carreira no futebol inglês, galês e também escocês (representou o Motherwell como jogador), estava preparado para retornar à vida normal de clube, mas acabou por ser "impedido" pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).“Após sete anos na Bélgica, o passo normal seria voltar a um clube. Parecia natural. Foi um momento de decisão da minha vida. Mas, quando tive uma reunião com o presidente (da FPF), fez sentido totalmente usar a minha experiência do futebol de seleções”, contou Martínez, em entrevista à agência Lusa.No seu gabinete na Cidade do Futebol, em Oeiras, o técnico espanhol, de 50 anos, confessou que não estava à espera de ser o sucessor de Fernando Santos na equipa lusa.”, disse.Martínez nasceu na Catalunha, na zona de Lérida, e começou a sua carreira de jogador em Espanha, passado sobretudo pelo Saragoça, mas, cedo, com 22 anos, rumou ao futebol inglês, algo que foi determinante na sua vida.”, confessou.Pela ligação ao seu pai, treinador em equipas pequenas locais na Catalunha, desde cedo Martínez teve a certeza de que iria seguir as pisadas familiares, mas a vida britânica acabou por ter um grande peso nas suas ideias para o futebol.”, reconheceu.Após ter treinado Wigan, Swansea e Everton, antes de rumar à Bélgica, Martínez admite que não tem saudades da Premier League, sobretudo devido à quantidade de jogos com poucos intervalos e por ser uma pessoa que acolhe os projetos com “intensidade”.”, concluiu.

Portugal tem de crescer no Euro2024





Portugal tem de demonstrar na fase de grupos do Euro2024 de futebol que é favorito à conquista do título e isso será determinante na campanha lusa na Alemanha, afirmou o selecionador Roberto Martínez.



“Para ter sucesso no Europeu, precisamos de crescer durante os primeiros três jogos. No passado, seleções históricas com Espanha, Inglaterra, França, Bélgica, Itália e Alemanha ficaram mais próximas de chegar aos títulos crescendo durante o torneio. Fazemos agora parte desse grupo e temos tudo para poder lutar”, afirmou Roberto Martínez.







Ronaldo tem condições para jogar





Cristiano Ronaldo, mesmo com 39 anos, tem condições físicas para disputar todos os jogos do Euro2024 de futebol com a camisola de Portugal, revelou o selecionador.



“Quando cheguei à seleção, foi um objetivo muito claro ter um relatório, um passaporte de todos os jogadores e do que precisam em termos de recuperação. Não há estatísticas para jogadores como Cristiano Ronaldo e também para Pepe (40 anos). Precisávamos de ter essa estatística. E, agora, temos a certeza que o Cristiano pode jogar dois jogos em quatro dias. Temos uma avaliação muito clara. Não há dúvida disso”, divulgou Martínez.







Bruno Fernandes fez apuramento perfeito





O médio Bruno Fernandes fez um apuramento “perfeito” com Portugal e foi determinante no trajeto de 10 vitórias em 10 jogos no caminho para o Euro2024 de futebol, considerou Roberto Martínez.



Bruno Fernandes esteve em todos os jogos do Grupo J, sempre como titular, assinando seis golos e oito assistências, numa qualificação em que Cristiano Ronaldo foi o melhor marcador luso, com 10.



“O Bruno tem liderança. Durante o jogo, tem um cérebro muito ativo e consegue apreciar constantemente o que está a acontecer no relvado. Tem uma capacidade de leitura muito, muito alta. E, pode atuar em varias posições. Fez um apuramento perfeito e teve um papel muito importante. Jogou em quatro posições diferentes a um nível muito alto”, explicou.







João Félix o melhor a atuar na Europa





O selecionador português de futebol, Roberto Martínez, considera que João Félix foi o melhor jogador a atuar na Europa no arranque da atual temporada.



Para Martínez, após os triunfos na Eslováquia (1-0) e no Algarve, perante o Luxemburgo (9-0), Félix, já com a camisola do FC Barcelona, por empréstimo do Atlético Madrid, foi mesmo o melhor jogador a atuar na Europa nesse período.



“O João Félix, depois desses jogos, foi provavelmente o melhor jogador da Europa em setembro e outubro. Mas, as expectativas para a nossa seleção e as largas opções que temos abrem os comentários a criticas e é preciso aceitar isso”, referiu.