Roberto Martinez revelou primeiras escolhas na seleção de Portugal

As escolhas do novo selecionador nacional foram divulgadas ao início da tarde, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras.Anunciado em janeiro como o sucessor de Fernando Santos no comando da equipa das quinas, passados dois meses, o treinador de 49 anos desvendou a suas primeiras opções, numa lista em que o próprio explicou que tem como base a participação no último Mundial, que decorreu no final do ano passado, no Qatar.





Eis os 26 convocados:



Guarda-redes: Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;



Defesas: António Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro e Ruben Dias;



Médios: Bruno Fernandes, João Palhinha, João Mário, Mateus Nunes, Otávio, Ruben Neves, Vitinha e Bernardo Silva;



Avançados: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, JoãoFélix e Rafael Leão.





Confirmações e novidades





Apesar dos 38 anos, dos problemas que viveu na fase final do Mundial2022, sob o comando de Fernando Santos, e de estar "desterrado" no campeonato da Arábia Saudita, no Al Nassr, Ronaldo foi um dos 26 eleitos do ex-líder da seleção belga.



A primeira lista de Martínez, que inclui igualmente o central portista Pepe, de 40 anos, também tem uma novidade absoluta, com a chamada do central Diogo Leite, que nunca tinha sido convocado para a principal seleção portuguesa.



Em relação aos 26 escolhidos por Fernando Santos para o Mundial2022, prova conquistada pela Argentina e em que Portugal caiu nos "quartos", derrotado por Marrocos (0-1), saíram William Carvalho, Ricardo Horta e André Silva e entraram o central do Union Berlim, Gonçalo Inácio e Diogo Jota.





Eis as primeiras explicações do treinador.



A seleção portuguesa de futebol estreia-se no Grupo J de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 recebendo o Liechtenstein, em encontro marcado para quinta-feira, pelas 19h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



Três dias depois, os agora comandados de Roberto Martínez deslocam-se ao Estádio do Luxemburgo, para defrontar a seleção local, também a partir das 19h45 (em Lisboa).



O Grupo J de apuramento para o Euro2024 inclui ainda Bósnia-Herzegovina, Eslováquia e Islândia, com Portugal a precisar de ficar num dos dois primeiros lugares para ter acesso direto à prova marcada para a Alemanha (14 de junho a 14 de julho).