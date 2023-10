Rodrigo Gomes confia na qualidade dos sub-21 de Portugal para bater Bielorrússia

Na ronda anterior, em 12 de setembro, Portugal goleou a Bielorrússia fora - o jogo foi realizado na Arménia, por sanção da UEFA, devido à invasão da Rússia à Ucrânia - por 5-0 e Rodrigo Gomes, extremo de 20 anos emprestado pelo Sporting de Braga ao Estoril Praia, estreou-se nesse jogo e com um golo.

"Sabemos que vai ser um jogo complicado, mesmo tendo vencido o outro jogo. A Bielorrússia é uma equipa forte, já a conhecemos e temos que estar 100% focados no nosso trabalho, fazer o que sabemos e, se assim for, se impusermos a nossa qualidade, vamos sair vitoriosos deste encontro", disse o jogador, antes do primeiro treino do estágio em Arcos de Valdevez.

Rodrigo Gomes espera um adversário a "tentar mudar os pontos em que esteve menos bem", mas mostrou-se confiante de que se Portugal impuser a sua qualidade, vai conseguir os três pontos.

Portugal lidera o Grupo G, com seis pontos em duas jornadas, oito golos marcados e zero sofridos, a Grécia é segunda classificada, com quatro pontos, e a Bielorrússia é quarta, com três pontos, mas já com cinco jogos realizados.

Questionado sobre o favoritismo da seleção nacional, o jovem jogador disse que os futebolistas lusos pensam "jogo a jogo".

"Veremos, pensamos jogo a jogo. Agora, vamos dar tudo para ganhar com a Bielorrússia e, depois, pensaremos na Grécia, em que também vamos fazer tudo para vencer. Vamos pensar jogo a jogo e vamos fazer tudo para ganhar todos os jogos", disse.

Em termos pessoais, Rodrigo Gomes assume a sua polivalência, ainda que confessando sentir-se mais um extremo/avançado.

"Já fiz mutuas posições, tanto a extremo com a ala, fazendo de lateral mais à esquerda com [o treinador Carlos] Carvalhal [no Sporting de Braga], agora mais à direita, mas tento fazer o meu melhor e ajudar a equipa. Sinto-me bem em qualquer posição, mas simm sou mais extremo, mais avançado", disse.

João Neves, que fez parte ultimamente da seleção de sub-21, foi agora convocado por Roberto Martínez para a seleção `AA` e, para Rodrigo Gomes, os jogadores olham para a chamada do médio do Benfica "como um exemplo" para todos os que querem chegar à principal seleção portuguesa.

"Fico muito contente porque conheço o João Neves há muito tempo. Ele está a fazer bem o seu trabalho e só nos mostra que é possível, e que temos que trabalhar mais e mais para chegarmos a esse objetivo", disse.

Francisco Lemos (Atlético), Hugo Félix (Benfica B) e Tiago Morais (Boavista) são estreias nos sub-21 e Rodrigo Gomes promete uma integração fácil.

"Falo por mim, foi muito fácil a minha adaptação. A malta mais velha acolheu-me muito bem e vamos também acolher muito bem os novos jogadores, já falámos com eles e vai correr tudo bem", disse.

A seleção de Rui Jorge recebe a congénere bielorrussa a partir das 17:30, no Estádio Cidade de Barcelos, e quatro dias depois, em 17 outubro, defronta a Grécia, em Guimarães.