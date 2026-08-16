Ronaldo admite que a próxima época "poderá" ser a última como jogador

Nesta entrevista o internacional português falou do seu casamento com Geogina Rodriguez e lá pelo meio, falou sobre o seu futuro desportivo, onde admitiu que "poderá" estar a viver os últimos meses da sua longa carreira como futebolista profissional.

Aos 41 anos, o avançado português afirma que o período pós-futebol está cuidadosamente preparado. Depois de 25 anos de carreira, marcados por exigência, disciplina e sacrifício, pretende dedicar mais tempo à família e explorar outras paixões."Tenho o meu futuro todo planeado", afirmou, explicando que está consciente do vazio que o futebol poderá deixar quando pendurar as chuteiras. Para evitar esse impacto, garante que pretende manter-se ocupado com diferentes atividades, viajar mais, praticar padel, uma modalidade de que se tornou adepto, e aproveitar o que conquistou ao longo da carreira.Declarações que revelam um Cristiano Ronaldo diferente daquele que o público habitualmente vê em campo: menos focado na próxima conquista e mais atento ao balanço de uma vida construída ao mais alto nível do futebol mundial. Um sinal de que, mesmo sem confirmar uma data para a despedida, o capitão da Seleção Nacional já começou a preparar o capítulo seguinte da sua história.