Ronaldo quer já qualificação para Mundial, Martínez espera uma Irlanda atrevida

O capitão de Portugal afirmou que quer fechar já esta quinta-feira a qualificação que considerou "muito boa". "Estou muito feliz, estou a viver um momento bom, na era Martínez. Estamos bem. Amanhã podemos fechar uma qualificação muito boa, na minha maneira de ver, e estamos muito positivos em relação a isso."

Quanto ao cenário de marcar o golo mil na final do Mundial e ser campeão, Cristiano Ronaldo, sorrindo respondeu: "Andas a ver muitos filmes, isso era demasiado perfeito. Voltando à realidade, todos estes dados que tu disseste deixam-me feliz, obviamente. Uma seleção nunca depende de um só jogador, mas são dados interessantes e bons. Os dados do Mundial, o que disse foi dito, não quero voltar a repetir, os golos são sempre bons de se marcar. Quero jogar este próximo Mundial, se não não estava aqui. Mas passo a passo. Se esses números se concretizassem, acabava a carreira em grande."No que diz respeito a jogar na Irlanda, o craque português referiu gostar muito da postura dos adeptos irlandeses, acrescentando ser um privilégio jogar naquele país. "Gosto muito da postura dos adeptos irlandeses. É um privilégio jogar na Irlanda. Sabemos que vai ser um jogo duro, mas vou tentar ser um bom rapaz e marcar."Cristiano Ronaldo espera uma Irlanda a explorar o contra-ataque e um jogo forte fisicamente. "Eu acredito que o jogo vai ser praticamente o mesmo. Claro que vão ter os adeptos do seu lado. Vão esperar por nós, jogar no contra-ataque. Estamos preparados", disse o o jogador do Al Nassr.Já o selecionador nacional Roberto Martínez, na antevisão do encontro com a Irlanda, afirmou esperar uma equipa diferente daquela que jogou em solo português e que vai ser mais perigosa com bola. "Espero um jogo tal como aconteceu em Lisboa, mas acho que amanhã vamos ver um outro lado da Irlanda, uma equipa que poderá criar mais perigo com bola, que estará mais presente no último terço do terreno de jogo."Segundo Robertp Martínez, "será preciso muita concentração porque o jogo poderá mudar muito rápido. Será um desafio real para Portugal amanhã. Já experienciei o ambiente deste estádio. Será preciso muita concentração amanhã porque o jogo poderá mudar muito rápido. Será um tipo de jogo mais britânico, pelo que facilmente se poderá partir. Acredito que a equipa está preparada para o jogo, afirmou."O técnico espanhol da seleção das quinas quer Portugal a jogar bem porque, assim, "teremos mais hipóteses de ganhar o jogo de amanhã", salientando a vontade de conquistar seis pontos nesta dupla jornada de qualificação europeia para o Mundial de 2026.Sobre o facto de ser o último Mundial de Cristiano Ronaldo, aliás assunto referido pelo próprio capitão da seleção, Martínez diise que "já falamos sobre isso muitas. Para as equipas técnicas o foco é o próximo passo e o nosso é ganhar o próximo jogo para conseguirmos o apuramento. Não é olhar para o facto de ser o último Mundial de um jogador, mas sim para os cinco que ele já tem. Já falei sobre isso no dia da convocatória. Ficou quase proibido falar do Mundial e de olhar para a frente. Estamos a falar agora da Irlanda e queremos ter um bom desempenho", concluiu.