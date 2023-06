Rúben Dias defende Fernando Santos e respeita decisão de João Mário

"Fernando Santos deu-nos a liberdade suficiente para conquistar uma Liga das Nações e um Europeu. Cada um tem a sua maneira de pensar. A nós jogadores cabe-nos ser fiéis às ideias de cada um que aqui está. Assim faremos com o novo selecionador, como no passado fizemos com Fernando Santos", afirmou Rúben Dias.

O central do Manchester City falava em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, em Oeiras, minutos antes de mais um treino de Portugal, que defronta sábado a Bósnia-Herzegovina, em jogo de apuramento para o Euro2024, e reagia assim às palavra de Rafael Leão, que também está entre os convocados de Roberto Martínez.

Na terça-feira, também em conferência de imprensa, o avançado do AC Milan considerou que Martínez "dá mais liberdade aos jogadores para expressarem o seu futebol" do que Fernando Santos.

Rúben Dias, que recentemente conquistou a Liga dos Campeões com o Manchester City, exaltou-se um pouco quando foi questionado sobre a recente decisão de João Mário em abandonar a seleção nacional, mas enalteceu o atual jogador do Benfica.

"Cada uma sabe da sua vida. Ele deu muito a esta seleção e deu o que tinha quando cá esteve. Ninguém saberá melhor do que o João Mário para ter tomado esta decisão. Isso deve ser perguntado a ele e não a mim. Como jogador e amigo, respeito a decisão", disse.

Aos 26 anos, Rúben Dias leva 46 jogos e dois golos pela seleção nacional.