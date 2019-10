Ruben Semedo chamado à Seleção

Foto: Lusa

A grande novidade é Ruben Semedo, central de 25 anos, formado no Sporting, que chegou a estar preso, em Espanha, acusado de sequestro e agressão de um homem, com uma arma de fogo ilegal.



O jogador, agora ao serviço do Olimpiakos da Grécia, passa assim do inferno ao céu, com esta estreia na seleção das quinas.



Portugal defronta o Luxemburgo dia 11 de outubro e depois mede forças com a Ucrânia, em Kiev, no dia 14 de Outubro.