Rui Jorge anuncia na quinta-feira convocados para Euro2017 de sub-21

Lusa 19 Mai, 2017, 20:06 | Seleção Nacional

A seleção portuguesa, que integra o grupo B, estreia-se com a Sérvia, na cidade de Bydgoszcz, às 17:00 (horas de Lisboa), no dia 17 de junho, três dias depois a Espanha, em Gdnya, às 20:45, encerrando a fase de grupos frente à Macedónia, no dia 23 de junho, na mesma cidade e à mesma hora do jogo anterior.



As 12 equipas estão divididas em três grupos de quatro, apurando-se para as meias-finais as três vencedoras dos respetivos grupos, assim como a melhor segunda classificada de todos os grupos.



A equipa das 'quinas' estagia na Cidade do Futebol a partir de 29 de maio e tem partida marcada para a Polónia a 08 de junho, onde irá estagiar em local ainda por divulgar, viajando para Bydgoszcs, em 15 de junho.



Após o primeiro encontro, no dia 17 de junho, frente à Sérvia, os sub-21 lusos viajam para Gdynia, onde disputarão os restantes encontros da fase de grupos.