Rui Jorge chama estreante Christian Marques e Martim Neto para jogos dos sub-21

O central do Benfica deixou a convocatória da equipa comandada por Rui Jorge por ter sido chamado aos trabalhos da seleção principal, por Roberto Martínez, enquanto o médio do Famalicão foi dispensado por lesão.



A convocatória do defesa Christian Marques, dos suíços do Yverdon, constitui uma estreia absoluta nas convocatórias do escalão de, enquanto Martim Neto regresso à seleção em que já tinha estado em março, na altura para defrontar Ilhas Faroé e Croácia, no Algarve.



Christian Fernandes Marques nasceu na Suíça, é internacional juvenil por Portugal e representa o Yverdon, atual oitavo classificado do principal escalão do futebol suíço.



Na segunda-feira, já o defesa Eduardo Quaresma e o médio Bernardo Folha tinham sido dispensados da seleção de sub-21, sendo substituídos por Chico Lamba e Rodrigo Pinheiro



Portugal prossegue a preparação para as partidas fora com Ilhas Faroé, na sexta-feira, às 16:00, e Andorra, no dia 15 de outubro, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), das duas derradeiras jornadas do Grupo G de apuramento para o Campeonato da Europa de 2025, que podem confirmar a qualificação lusa.



A seleção de sub-21 lidera a 'poule' com 21 pontos em oito jogos, mais quatro do que a Grécia (17), segunda classificada, e que tem mais uma partida realizada, e cinco face à Croácia, terceira. Seguem-se Ilhas Faroé, com sete pontos, Bielorrússia, com seis, e Andorra, com três.



O conjunto luso precisa apenas de um empate nos dois jogos para confirmar o primeiro lugar do grupo e o apuramento direto para a fase final da competição que vai decorrer no próximo ano, na Eslováquia.







Lista dos 23 convocados:



- Guarda-redes: André Gomes (Benfica), João Carvalho (Sporting de Braga) e Samuel Soares (Benfica).



- Defesas: Gabriel Brás (FC Porto), Rafael Rodrigues (AVS), Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing), Tiago Santos (Lille, Fra), Chico Lamba (Arouca), Rodrigo Pinheiro (Famalicão) e Christian Marques (Yverdon, Sui).



- Médios: Dário Essugo (Las Palmas, Esp), João Marques (Sporting de Braga), Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Paulo Bernardo (Celtic, Esc), Vasco Sousa (FC Porto) e Martim Neto (Rio Ave).



- Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Fábio Silva (Las Palmas, Esp), Geovany Quenda (Sporting), Henrique Araújo (Arouca), Pedro Santos (Moreirense), Rodrigo Mora (FC Porto) e Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale).