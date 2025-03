Rui Jorge com ausências nos sub-21

“Foi de facto complicado. Estamos a falar de 18 jogadores (que não podemos utilizar), 13 que participaram na qualificação que não podem estar presentes. É um período anormal daquilo que tem sido a nossa vivência nos sub-21”, assumiu, em conferência de imprensa.



Rui Jorge não vai poder contar com vários jogadores lesionados, além de não ter voltado a chamar futebolistas de FC Porto e Benfica, por saber que não vai poder contar com eles por os dois clubes irem disputar o Mundial de clubes na mesma altura do Europeu de sub-21.



“Vamos prepararmo-nos o melhor possível. Compete-nos encontrar a melhor organização possível. Temos uma alteração muito grande daquilo que era a nossa base na defesa. Vai ser um período difícil”, lamentou.



Apesar de tantos impedimentos, Rui Jorge disse que “o principal objetivo mantém-se intacto, que é mostrar a qualidade dos jogadores portugueses”, mostrando-se feliz quando vê “tantos sub-21 na seleção principal”, como Geovany Quenda, que voltou a ser chamado à equipa AA.



“É tentar preparar este grupo, que é muito diferente do habitual, que é prepará-lo para algo difícil, frente a duas equipas fortes, que ganharam os grupos de qualificação. Vamo-nos preparar para isso”, garantiu.



Rui Jorge salientou que estes dois encontros vão permitir que jogadores tenham “a sua oportunidade”, referindo que, nesta lista, há 10 jogadores que podem estar na qualificação para o Europeu de sub-21 de 2027.



Em relação à última convocatória, saíram Danilo Veiga (Lecce), Eduardo Quaresma (Sporting), Rafael Rodrigues (AVS), Martim Neto (Rio Ave), Paulo Bernardo (Celtic) e Geovany Quenda (Sporting), entrando Francisco Chissumba (Sporting de Braga), Jonatas Noro (Sporting de Braga), Rodrigo Pinheiro (Famalicão), Diogo Nascimento (Vizela), Gonçalo Nogueira (Paços de Ferreira) e Joelson Fernandes (Hatayspor).



Naqueles que poderão ser os últimos encontros de preparação de Portugal antes do Europeu, Portugal recebe a Roménia em 21 de março, em Famalicão, visitando três dias depois a Inglaterra, num encontro marcado para West Bromwich.



No Europeu, que se disputa de 11 a 28 de junho, na Eslováquia, Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com França, Polónia e Geórgia.



Lista de convocados:



- Guarda-redes: Diogo Pinto (Sporting), João Carvalho (Sporting de Braga).



- Defesas: Chico Lamba (Arouca), Christian Marques (Yverdon, Fra), Flávio Nazinho (Cercle Brugge, Bel), João Muniz (Rio Ave), Rodrigo Gomes (Wolverhampton, Ing), Francisco Chissumba (Sporting de Braga), Jonatas Noro (Sporting de Braga) e Rodrigo Pinheiro (Famalicão).



- Médios: Dário Essugo (Las Palmas, Esp), Gustavo Sá (Famalicão), João Marques (Sporting de Braga), Mateus Fernandes (Southampton, Ing), Pedro Santos (Moreirense), Diogo Nascimento (Vizela), Gonçalo Nogueira (Paços de Ferreira).



- Avançados: Carlos Borges (Wolverhampton, Ing), Diego Moreira (Estrasburgo, Fra), Fábio Silva (Las Palmas, Esp), Henrique Araújo (Arouca), Tiago Tomás (Wolfsburgo, Ale) e Joelson Fernandes (Hatayspor, Tur)