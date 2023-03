Rui Jorge desvaloriza favoritismo da seleção sub-21 para o Euro2023

"Não tenho essa visão de candidatos ou favoritos, mas, ao sermos o número dois do ranking europeu, alguma coisa temos de estar a fazer para o conseguir. Esta posição é a consequência dos bons resultados conseguidos de forma frequente", disse Rui Jorge.



O técnico, que hoje completou 50 anos, reconheceu, ainda assim, que, se a análise se cingir à posição da seleção no ranking, "não há como negar" esse favoritismo, mas vincou que tal "não é o mais importante".



"O que interessa é o que fazemos para continuar neste lugar (no ranking), isso passa pela forma como treinamos e como nos empenhamos, acrescentou.



Rui Jorge abordou o tema durante a antevisão ao jogo de preparação com a Noruega, que se realiza esta terça-feira, na Póvoa de Varzim, onde a equipa está concentrada, considerando que este ensaio será mais exigente de que o feito na sexta-feira, na vitória (2-0) sobre a Roménia.



"Defensivamente vamos ter de ser mais pacientes, porque acredito que teremos menos bola do que no jogo da Roménia. Em equipas como a nossa, que tem o controlo de jogo através da posse, isso pode causar algum desconforto. Ofensivamente precisamos de uma circulação rápida para encontrar os espaços e criar perigo, pois este é um adversário com capacidade para nos esconder a bola", analisou o técnico.



Independentemente do desfecho deste teste com a Noruega, o técnico considerou que esta semana de concentração da seleção sub-21 foi muito positiva na preparação para o Campeonato da Europa.



"Foram dias de trabalhos muito interessantes, pois já não estávamos juntos há bastante tempo. Foi bom neste período os atletas conviverem e relembrarem a nossa forma de pensar, para termos um pensamento comum, que se traduz na nossa forma de jogar", partilhou.



Rui Jorge, que considerou haver ainda margem "para a equipa se aperfeiçoar na forma de jogar", confessou que haverá algumas mudanças no lote de jogadores que usou frente à Roménia, mas que "a ideia base que foi trabalhada neste estágio será a mesma".



André Amaro e Nuno Tavares, a contas com pequenos problemas físicos, ainda estão em dúvida para este derradeiro ensaio, enquanto o guarda-redes Celton Biai, que esteve a trabalhar na seleção principal, já regressou, hoje, aos treinos dos sub-21, e é opção.



Portugal recebe esta terça-feira a Noruega, no estádio do Varzim, numa partida agendada para as 19:00.