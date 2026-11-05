Scolari considera que avançado "tomou a decisão correta"

"Fico feliz que ele tenha tomado essa decisão. Estará sempre comigo e no meu coração, que é por Portugal, por ele, pelas pessoas que lá conheci e convivi. Fez bem, está tranquilo, tomou a decisão correta e foi um dos atletas que Portugal jamais esquecerá", afirmou Scolari, através de mensagem de vídeo divulgada pelo departamento de comunicação do Grêmio, clube no qual é coordenador técnico.





"Foi um dos grandes jogadores que tive a honra de dirigir, não só como futebolista, mas como ser humano. Ele fez tudo o que queríamos que fizesse, conseguiu tudo o que desejava, pois esforçava-se para isso. Sempre teve uma capacidade acima da média", elogiou Luiz Felipe Scolari, selecionador português entre 2003 e 2008.





O primeiro a convocar Cristiano Ronaldo, de apenas 18 anos, à seleção principal, num duelo particular frente ao Cazaquistão, em 2003, em Chaves, agradeceu ao madeirense, com quem partilhou a final de má memória do Euro2004, em Lisboa.





"Como amigo e admirador, jamais esquecerei tudo o que fez comigo e com todos os seus colegas. Não era só eu que falava bem, foi através do Flávio Murtosa (ex-adjunto de Scolari) que fomos ver o Ronaldo e tratava-se dessa pessoa e jogador espetacular e maravilhoso que foi. Desejo sempre o melhor para ele", expressou.





Recordista mundial de jogos por seleções, com 234 internacionalizações ‘AA’, e de golos (146), o avançado tem como pontos altos da carreira na seleção a conquista do Euro2016, em França e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.





c/Lusa