Seleção de andebol com vários regressos para particulares com Egito

Em relação à convocatória para os últimos encontros de qualificação, na qual aproveitou para chamar vários jogadores novos, o selecionador fez muitas alterações, destacando-se os regressos de Diogo Rêma (FC Porto), Diogo Branquinho (Sporting), Salvador Salvador (Sporting), Francisco Costa (Sporting), Luís Frade (FC Barcelona) e Victor Iturriza (Kuwait SC).



Para os jogos com o Egito, também entraram na lista Gonçalo Meireles (ABC Braga), Miguel Pinto (Vardar) e João Gomes (Gummersbach), saindo Diogo Valério (Marítimo), Pedro Oliveira (FC Porto), Gabriel Viana (TuS Ferndorf), José Ferreira (FC Porto), Miguel Neves (Saint-Raphael VAR HB), Vasco Costa (Hammarby), Joaquim Nazaré (Skjern), Diogo Silva (KIF Kolding), Fábio Silva (Benfica), António Machado (Marítimo) e Gustavo Oliveira (Valladolid).



“Esta convocatória foi feita, à imagem de outras no passado, tendo em conta que estes dois jogos com o Egito são de preparação do próximo Europeu. Nestes momentos, o que fazemos é trazer alguns atletas que podem vir a representar a seleção nacional de uma forma mais consistente nos próximos tempos, ou atletas para podermos observar em contexto de seleção, para percebermos como é que eles funcionam para poderem ser uma alternativa futura”, disse Paulo Pereira.



Os encontros com o Egito, integrados no Torneio Internacional Terras do Demo, em Moimenta da Beira, estão marcados para 30 de outubro e 01 de novembro, com o selecionador à espera de “dois bons jogos” para poder “continuar a crescer enquanto seleção”.



“Para nós é um privilégio receber o Egito, que está para mim no top 6/8 mundial. Tê-los aqui também é uma exigência de performance elevada. Temos poucos dias para preparar estes jogos e ver o que é que podemos fazer tendo em conta estas alterações ao nosso formato normal de seleção, com estas alterações de alguns atletas que entram para nós vermos se são possibilidade futura e ao mesmo tempo também termos atletas experientes que dão uma certa consistência e produtividade à seleção”, disse.

