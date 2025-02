Seleção de basquetebol dá tudo para vencer a Ucrânia

Portugal já está apurado para a fase final do Campeonato da Europa deste ano, um feito conseguido na sexta-feira porque a Ucrânia perdeu com a Eslovénia e que não foi prejudicado pelo desaire da equipa portuguesa diante de Israel no mesmo dia (86-78), em Riga, na Letónia.



Há 14 anos que Portugal não se apurava para o Europeu da modalidade, que este ano terá lugar de 27 de agosto a 14 de setembro na Letónia, Finlândia, Chipre e Polónia.



“Espero que a equipa jogue com a atitude com que costuma jogar, porque, apesar do jogo não ter consequências em termos de classificação, os jogadores são profissionais e estão motivados para fazer o melhor possível porque isso é importante para todos”, acrescentou Mário Gomes.



O Portugal-Ucrânia, a contar para o Grupo A de apuramento, está marcado para as 19:00 no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.



“A Ucrânia, apesar de não ter vencido nenhum jogo do apuramento, tem capacidade para ganhar a qualquer das outras equipas. Aliás, em jogos oficiais, Portugal nunca tinha ganhado à Ucrânia”, destacou, lembrando que a seleção portuguesa venceu fora a Ucrânia, por 79-77.



Mário Gomes quer uma equipa a jogar como se não tivesse ainda o apuramento garantido, observando que “essa é a mensagem” que costuma passar aos seus jogadores nestas alturas.



“Deixem tudo na bancada porque nós vamos deixar tudo em campo para ganhar o jogo”, apelou, no final de mais um treino da seleção nacional.



O selecionador defende que “é cedo para tirar conclusões” sobre o que este apuramento diz do basquetebol, português, “porque isto não é um ponto de chegada, isto tem de ser um ponto de partida ou um ponto intermédio”.



"Tudo dependerá daquilo que se passe daqui para a frente, do trabalho que se faça em cima disto. Pode ser a locomotiva, mas se não houver carruagens a vir atrás o comboio leva pouca gente”, adverte.



Mário Gomes avisa que Portugal terá de jogar ao seu mais alto nível na fase final do Europeu para ter hipóteses de competir contra qualquer uma das equipas que vai apanhar.



“Sabemos também que o nosso nível máximo nessa altura tem de ser mais elevado do que é agora. Vamos ter algum tempo para trabalhar no verão e a equipa vai apresentar-se melhor”, antecipa.



O objetivo que vai ser apresentado aos jogadores, anuncia, é “ganhar jogos e passar à segunda fase do Campeonato da Europa, mesmo sem saber quem são os adversários, o que só acontecerá no fim de março”.



Questionado sobre se conta com o gigante Neemias Queta (2,13 m), que joga pelos Boston Celtics, da NBA, Mário Gomes respondeu com um “claro que sim” e contou que o jogador disse isso mesmo ao diretor técnico nacional Nuno Manaia, numa recente visita deste aos Estados Unidos.



“Nem sequer foi o Nuno Manaia que puxou a conversa, foi o próprio Neemias que puxou a conversa, dizendo que, se a seleção se qualificasse, no próximo verão queria estar na seleção”, notou Mário Gomes.



O selecionador reforçou dizendo que Neemias Queta “só não vem à seleção quando não pode, pois ele quer muito vir à seleção e gosta de cá estar”.



“E ele também sabe que sempre que puder vir é recebido de braços abertos porque faz parte da equipa, tal como fazem mais meia dúzia de jogadores que não têm vindo e já vieram”, completou Mário Gomes.