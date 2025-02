Seleção de futsal deve manter identidade para vencer Macedónia, avisa Jorge Braz

“A Macedónia do Norte quererá alterar, ajustar e arranjar estratégias para contrariar o nosso favoritismo e o que fizemos bem no primeiro jogo. Temos de estar atentos, mas o nosso foco é no que temos de fazer. Quando somos Portugal, e quando exibimos a nossa qualidade e o nosso processo, não nos temos de preocupar com o produto final", defendeu o técnico.



Cumpridas três jornadas, Portugal lidera o agrupamento com o pleno de vitórias, com nove pontos, seguido dos Países Baixos, com quatro, Andorra com dois e a Macedónia do Norte, que os lusos venceram por 5-1 na derradeira jornada, na sexta-feira, em Skopje, com apenas um.



"Para nós, é claro, queremos vitórias nos seis jogos de qualificação! O próximo é este e é neste que estamos focados. A preparação tem sido muito boa e agora temos de ser Portugal durante os 40 minutos e estar altamente focados para registar mais um triunfo”, acrescentou.



Jorge Braz espera um rival “paciente e sólido” para ir discutindo o resultado, aproveitando para tentar “criar instabilidade, com bolas nas costas, com bolas aéreas e com esquemas táticos”, cenários para os quais Portugal está “preparado”



Já o internacional Afonso destaca a “dificuldade de penetração, de encontrar espaços numa equipa que defende muito bem em bloco baixo”, elogiando ainda a sua capacidade no “contra-ataque”.



“Não podemos dar qualquer tipo de hipótese para a Macedónia do Norte acreditar. Vamos lutar pelos nossos objetivos, que é obviamente vencer o jogo, sabendo que vamos defrontar um adversário que pode aproveitar qualquer eventual erro da nossa parte", ajuntou.



Os vencedores de cada um dos 10 grupos vão juntar-se aos anfitriões Lituânia e Letónia na fase final do Europeu, enquanto os oito melhores segundos classificados terão de passar por um play-off, em setembro de 2025.



A fase final do Campeonato da Europa vai decorrer entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.