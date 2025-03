Seleção de futsal em torneio em Rabat

Num formato de meias-finais e final, em 11 de abril, Portugal defronta o Afeganistão, enquanto, no outro desafio, Marrocos discute com a China um lugar no jogo decisivo.



A final de 13 de abril disputa-se às 21h00, horas de Lisboa, enquanto a atribuição dos terceiro e quarto lugares tem lugar três horas antes, às 18h00.



O selecionador Jorge Braz vai anunciar a convocatória na quarta-feira, sendo que o grupo de trabalho se junta em 7 de abril.



Portugal prepara a participação no campeonato da Europa, que vai decorrer na Letónia e Lituânia entre 20 de janeiro e 7 de fevereiro de 2026.



A formação das quinas qualificou-se com o pleno de triunfos diante os Países Baixos, Macedónia do Norte e Andorra.



O atual bicampeão da Europa, com os triunfo na Eslovénia em 2018 e Países Baixos em 2022, tem os mesmos dois títulos de Itália (2003 e 2014) e mais um do que a Rússia (1999), numa competição ainda dominada pela Espanha, campeã sete vezes, em 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016.