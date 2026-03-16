Seleção de râguebi sobe dois lugares no ranking mundial e ocupa 14.ª posição

A seleção portuguesa ultrapassou, após a sua sétima vitória consecutiva, o Uruguai (15.º) e os Estados Unidos (16.º), protagonizando a maior subida da semana na hierarquia mundial.

Os `lobos` recuperaram, desta forma, seis posições desde a derrota com o Uruguai, em 08 de novembro, que atirou, na altura, a seleção lusa para o 20.º posto, semanas antes do sorteio do Mundial Austrália2027, em que integrou o Pote 4, em função dessa classificação.

No domingo, Portugal sagrou-se campeão do Rugby Europe Championship pela segunda vez no seu historial, após vencer a Geórgia (19-17) na final que se disputou em Madrid.

Portugal soma, agora, dois títulos no REC (2004 e 2026), atrás da Roménia (cinco) e da Geórgia (17).