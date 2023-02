Seleção de râguebi visita Polónia para o Europeu

Na primeira jornada, Portugal venceu a Bélgica por 54-17, enquanto os romenos derrotaram os polacos por 67-27, pelo que a missão dos "lobos", em Gdynia, será anular a desvantagem de três pontos no "goal average", que, neste momento, é favorável aos romenos (40 contra 37).”, definiu o treinador francês, antes de partir esta quinta-feira, para a Polónia.Nesse sentido, o desafio frente aos polacos será também encarado como “um jogo de preparação” para o encontro do próximo dia 18, com os romenos, que deverá decidir o vencedor do Grupo B e quem ganhará o direito a jogar em casa nas meias-finais.”, traçou Lagisquet.Para a visita à Polónia, o técnico já vai contar com os lusodescendentes Mike Tadjer e Samuel Marques, que estiveram ausentes contra a Bélgica, mas voltará a perder o talonador e o médio de formação para a receção aos romenos, na próxima semana.”, analisou o "Express de Bayonne".Portugal defronta a Polónia no sábado, em partida da segunda jornada do Europe Championship 2023, com início marcado para as 10h45 (hora de Lisboa) no Narodowy Stadion Rugby de Gdynia.Após a primeira jornada, os "lobos" ocupam o segundo lugar do Grupo B, com os mesmos cinco pontos que a Roménia, devido à melhor diferença entre pontos marcados e sofridos conseguida pelos romenos.As duas seleções mundialistas do Grupo B do Europeu defrontam-se em 19 de fevereiro, no Estádio do Restelo, em Lisboa, em encontro que deverá decidir o vencedor do grupo.De acordo com as regras do novo formato do "Championship", apuram-se para as meias-finais, a disputar em 4 e 5 de março, os dois primeiros classificados de cada grupo, sendo que o vencedor joga em casa com o segundo colocado do grupo oposto.A final e o jogo de atribuição dos terceiro e quarto lugares estão agendados para 18 de março, em Badajoz.