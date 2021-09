Seleção de sub-19 de futebol feminino perde com Noruega em particular

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Thea Kyväg, aos 18 minutos, fez o único golo da partida, naquela que foi a terceira derrota de Portugal, depois dos desaires com Dinamarca (2-0) e República da Irlanda (1-0).



Em outubro, a seleção nacional, comandada por José Paisana, vai disputar a fase de qualificação para o próximo Europeu, com jogos frente a Espanha, República Checa e Eslováquia, no Grupo 6. Apenas o primeiro classificado segue para a segunda ronda de apuramento.