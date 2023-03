Seleção. Diogo Costa dispensado

Uma informação da FPF, esta tarde, dá conta dessa alteração com Diogo Costa a ser dispensado do estágio da Seleção Nacional a decorrer na Cidade do Futebol.



Em comunicado, a FPF revela que "o guarda-redes tem uma mialgia muscular e, após realização de exames, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance da FPF para os encontros frente ao Liechtenstein e Luxemburgo".



Entra assim Celton Biai, que iniciou o estágio da Seleção Nacional, passa a fazer parte dos convocados.









Lista dos 25 convocados:



- Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), José Sá (Wolverhampton, Ing) e Rui Patrício (Roma, Ita).



- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Bayern Munique, Ale), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), António Silva (Benfica), Diogo Leite (Union Berlim, Ale), Gonçalo Inácio (Sporting), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).



- Médios: Palhinha (Fulham, Ing), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), Otávio (FC Porto) e Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra).



- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita) e Diogo Jota (Liverpool, Ing).