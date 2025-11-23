Seleção feminina de andebol vence checas no fecho do Carpathian Trophy

Depois da derrota na estreia, frente à anfitriã Roménia (40-28), e da vitória de sábado sobre a Áustria (33-19), Portugal somou a segunda vitória, num encontro em que chegou ao intervalo a vencer por 20-15.



Luciana Rebelo, com nove golos em 10 tentativas, foi a melhor jogadora da seleção portuguesa, com Joana Resende e Mihaela Minciuna a chegarem aos quatro tentos, enquanto Eliska Desortova, com oito tentos, foi a melhor marcadora das checas.



A guarda-redes Matilde Rosa também esteve em destaque, com nove defesas a 24 remates, com Caroline Martins a parar três de 17 ‘tiros’ adversários, segurando um livre de sete metros.



Portugal continua a preparar o apuramento para o Europeu de 2026, no qual, após duas jornadas do Grupo 4, tem uma derrota, em casa do Montenegro (29-22), e um triunfo na receção à Islândia (26-25), voltando a jogar em março, com duas partidas frente às Ilhas Faroé.

