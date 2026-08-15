Seleção feminina de basquetebol perde segundo jogo de preparação com Turquia

A jogar em Istambul, a formação da casa entrou muito mais forte no encontro e fechou o primeiro período a vencer por 12 pontos (14-2), e manteve o domínio no segundo (14-9), com o resultado fixado em 28-11 ao intervalo.



No terceiro período, as turcas reforçaram ainda mais a vantagem (17-13), mas, tal como na sexta-feira, as lusas, sob o comando do novo selecionador, José Araújo, reagiram no quarto e último período (11-20), reduzindo a distância para uma desvantagem no marcador final de 12 pontos.



A ala turca Tilbe Senyurek foi a figura do encontro, com 13 pontos e seis ressaltos, enquanto que, do lado luso, a base Carolina Rodrigues esteve em destaque, com nove pontos e um ressalto.



