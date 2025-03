Seleção feminina de futebol de sub-17 vence Sérvia com goleada

Portugal, que na primeira jornada tinha vencido a Grécia (2-0), teve um jogo de sentido único com a Sérvia, diante da qual até chegou a desperdiçar uma grande penalidade, com a capitã Carolina Simões a atirar por cima, logo aos seis minutos.



Mas não foi preciso muito para a seleção marcar, com Eva Carreira, que já tinha marcado à Grécia, a adiantar Portugal, aos 12 minutos.



No jogo, também Carolina Tristão esteve em grande plano, com golos aos 30 (2-0) e aos 53 (4-0), e ao assistir Francisca Vieira aos 56 (5-0), num encontro em que Constança Maia também marcou (3-0), aos 36.



Portugal assume provisoriamente a liderança do grupo, com seis pontos (7-0 em golos marcados e sofridos), mais três do que a anfitriã do apuramento, a Noruega (4-0 em golos), que ainda hoje defronta a Grécia.



Na terceira e última jornada, na terça-feira, a seleção das ‘quinas’, liderada pelo selecionador Carlos Sacadura, defronta a Noruega (16:00), num apuramento em que apenas segue para a fase final do Europeu a seleção vencedora do grupo.



As seleções vencedoras dos sete grupos juntam-se às Ilhas Faroé, país organizador, no Europeu feminino, que decorrerá entre 04 e 16 de maio, enquanto as últimas classificadas caem para a Liga B.