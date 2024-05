Seleção feminina de futebol defronta a Irlanda do Norte

A seleção nacional feminina cumpriu, na quinta-feira, o seu treino oficial na Cidade do Futebol, na véspera do encontro com a Irlanda do Norte, em Leiria, O apronto contou com todas as jogadoras disponíveis.



Humberto Coelho, vice-presidente da FPF, e José Couceiro, diretor técnico nacional, estiveram presentes no treino.



A comitivia partiu para Leiria a meio da tarde e ainda fez um walkaround pelo Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, antes de se instalar na unidade hoteleira que acolhe a seleção na Batalha.



Portugal recebe a Irlanda do Norte esta sexta-feira, às 20h45, no Estádio Municipal de Leiria, e desloca-se a 4 de junho ao Mourneview Park Stadium, em Lurgan, para voltar a defrontar a Irlanda do Norte, desta feita com a partida a iniciar-se às 19h00.



Para chegar à fase final, marcada para a Suíça, entre 2 e 27 de julho de 2025, Portugal necessitará de ficar num dos três primeiros lugares do seu grupo e terá de ultrapassar, ainda, as duas eliminatórias dos play-offs, a primeira marcada para 27 e 29 de outubro e a segunda em 27 de novembro e 3 de dezembro. Os primeiros classificados asseguram a promoção à Liga A.