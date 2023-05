Seleção feminina de futebol defronta Ucrânia no Bessa

O jogo com a Ucrânia, cuja hora e informações serão divulgados em breve pela FPF, será o segundo da seleção feminina no estádio do Bessa, que, em 24 de junho de 1983, foi palco de um Portugal-Itália (0-2).Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da FPF, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, aplaudiu o regresso da seleção à casa do Boavista, que descreveu como “um dos braços do futebol feminino português”.”, disseO presidente do Boavista, Vítor Murta, mostrou-se honrado com a escolha do estádio do Bessa e prometeu “um excelente ambiente nas bancadas”.”, referiu.O Mundial feminino de futebol vai decorrer na Nova Zelândia e na Austrália, entre 20 de julho e 20 de agosto.A seleção portuguesa, que se estreia em Mundiais, começará por defrontar os Países Baixos (23 de julho), depois o Vietname (27) e, no último jogo do grupo E, os Estados Unidos (1 de agosto).