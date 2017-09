Seleção feminina de futebol inicia em Penafiel qualificação para o Mundial

Lusa 21 Set, 2017, 16:14 / atualizado em 21 Set, 2017, 16:14 | Seleção Nacional

"A seleção portuguesa de futebol feminino vai defrontar a seleção da Bélgica, no estádio 25 de Abril (em Penafiel), no primeiro jogo de apuramento para Campeonato do Mundo 2019, que se vai realizar em França", informa a autarquia.

Esta é a primeira etapa no apuramento luso para o Campeonato do Mundo de 2019, que se realizará em França, e marca a estreia de Penafiel em jogos internacionais da seleção feminina de futebol.

A última vez que o Estádio 25 de Abril recebeu um jogo envolvendo as seleções lusas de futebol aconteceu em outubro de 2015 e coincidiu também com o primeiro jogo de apuramento do combinado luso masculino de sub-21 para o Europeu da categoria (vitória por 2-1 diante da Hungria, com golos de Bruno Fernandes e Gonçalo Paciência).

A equipa portuguesa, orientada por Francisco Neto, integra o Grupo 6 de apuramento e vai defrontar as suas congéneres da Bélgica, Itália, Roménia e Moldávia.

A seleção das `quinas` estreou-se, este ano, no Campeonato da Europa realizado na Holanda, ocupando atualmente a 38.ª posição no ranking mundial da FIFA.