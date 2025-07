Seleção feminina de futebol joga nos EUA

O primeiro encontro será disputado no Subaru Park, em Chester, na Pensilvânia, ao passo que o segundo decorrerá no Estádio Rentschler Field, em East Hartford, no Connecticut, estando integrados na janela internacional de outubro para os compromissos de seleções.



“Portugal é uma seleção em crescimento, que estará altamente motivada para estas partidas, mas, como sempre, estes jogos serão mais uma oportunidade para nos desenvolvermos”, observou a selecionadora norte-americana, Emma Hayes, em declarações reproduzidas pela Federação de Futebol dos Estados Unidos (USSF).



Depois da dupla partida com as lusas, as campeãs olímpicas vão realizar outro particular com uma adversária a designar, em 29 de outubro, no Estádio CPKC, o primeiro construído exclusivamente para o futebol feminino naquele país, que foi inaugurado em março de 2024 e localiza-se em Kansas City, no Missouri.



As duas seleções vão reencontrar-se pela primeira vez desde o Campeonato do Mundo de 2023, quando Portugal alcançou um inédito empate frente aos Estados Unidos (0-0), em Auckland, na Nova Zelândia, para a terceira e última jornada do Grupo E, num resultado que apurou as atuais líderes do ranking mundial para os oitavos de final e afastou a equipa das quinas na estreia em fases finais da principal prova planetária de seleções.



Antes desse embate, Portugal, 22.º classificado da hierarquia da FIFA, tinha averbado 10 derrotas em outros tantos encontros particulares e um saldo desfavorável de 0-39 em golos diante dos Estados Unidos, quatro vezes campeões mundiais (1991, 1999, 2015 e 2019) e cinco olímpicos (1996, 2004, 2008, 2012 e 2024).



A equipa orientada por Francisco Neto regressará à ação depois da terceira eliminação consecutiva na fase de grupos do Europeu, cuja 14.ª edição decorreu entre 2 de julho e domingo, na Suíça, com a Inglaterra a revalidar o título frente à campeã mundial Espanha no desempate por penáltis (3-1, após empate 1-1 no tempo regulamentar e no prolongamento).