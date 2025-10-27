Seleção feminina de futebol perde com os EUA depois de triunfo histórico

Com várias mexidas em ambos os 'onzes' face ao último duelo, o jogo no Estádio Pratt & Whitney não podia ter começado de pior forma para a equipa das 'quinas', que sofreu um golo logo no primeiro minuto, apontado pela centrocampista Olivia Moultrie.Num início de partida frenético, Jéssica Silva igualou o marcador aos cinco minutos, com um bom cabeceamento a responder ao cruzamento de Beatriz Fonseca, mas as anfitriãs voltaram à carga e adiantaram-se novamente aos 10 minutos, com Olivia Moultrie a 'bisar'.O ritmo abrandou e não houve mais golos até ao intervalo, apesar do ascendente 'natural' da formação dos EUA, campeã olímpica em título e que, até à passada quinta-feira, levava cerca de um ano e meio sem conhecer o 'sabor' da derrota.Na segunda metade, e mesmo com a boa réplica das portuguesas, os Estados Unidos voltaram a marcar, com Samantha Coffey a fechar a contagem, aos 82 minutos.Assim, e depois de ter 'subido ao Céu' no primeiro dos dois confrontos particulares frente às norte-americanas, com uma vitória inédita por 2-1, a seleção lusa voltou à realidade, mas sai dos EUA de cabeça erguida com as prestações.