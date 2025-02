Seleção feminina de futsal empata com a Polónia

No Pavilhão do Centro Comunitário das Caxinas, Fifó inaugurou o marcador aos três minutos, mas as polacas conseguiram até aos 36 minutos colocar-se a vencer por 3-1, com golos de Agata Sobkowic (13), Agata Bala (27) e Wiktoria Pietrzyk (36).



Carolina Rocha, também aos 36, e Lídia Moreira, no minuto seguinte, garantiram o empate da seleção portuguesa, que na terça-feira venceu a seleção de Marrocos por 4-0, no primeiro encontro do estágio de preparação.



Portugal prepara-se para a Ronda de Elite de qualificação – decorre em Itália, entre 18 e 23 de março - para o primeiro Mundial feminino de futsal, que vai decorrer em dezembro, nas Filipinas.



As pupilas de Luís Conceição integram o Grupo A, juntamente com a Itália, Suécia e Hungria, precisando garantir um dos dois primeiros lugares para se apurarem.