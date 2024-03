Seleção feminina de futsal perde com Brasil

Após o 2-0 para as "canarinhas" ao intervalo, face aos golos de Amandinha, aos quatro minutos, e de Luciléia, aos 18, a equipa das quinas empatou ao minuto 38, num intervalo de 46 segundos entre os golos de Carolina Pedreira e de Lídia Moreira, antes de as brasileiras selarem o triunfo com um toque de calcanhar de Ana Luíza, a 45 segundos do fim.Com Maria Odete Rocha na baliza, Inês Matos, Fifó, Carolina Pedreira e Janice Silva entre as titulares, o conjunto luso raramente chegou à baliza adversária na primeira parte e viu a supremacia do Brasil materializada em golos de Amandinha, numa recarga a um remate de Luciléia, jogadora que viria a dilatar a vantagem à ‘boca da baliza’, servida pela autora do primeiro golo.A seleção orientada por Wilson Saboia ameaçou mais golos na primeira parte, em remates de Ana Luíza, um deles ao poste, Taty Debiase e Emilly, e manteve Portugal encostado à sua área no início da segunda metade, com a outra guardiã lusa, Ana Catarina Pereira, a negar o golo a Emilly e a Amandinha.A equipa às ordens do selecionador Luís Conceição libertou-se aos poucos da pressão "canarinha", mas teve de recorrer à figura da guarda-redes avançada para reacender a discussão, ao reduzir por Carolina Pedreira, na conclusão de uma jogada coletiva ao primeiro toque, antes de igualar por Lídia Pereira, que aproveitou o adiantamento de Bianca Moraes para marcar do seu meio-campo.O Brasil respondeu na mesma "moeda" nos últimos dois minutos e beneficiou do recurso à guarda-redes avançada no último minuto, quando Ana Luíza concluiu um lance a três toques junto à baliza.