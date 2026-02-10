Seleção feminina de futsal regressa à competição com novidades

Em relação ao grupo das 14 ‘mundialistas’, o selecionador Luís Conceição manteve 11 jogadoras, mas fez entrar na convocatória de hoje a guarda-redes Alexandra Melo (Benfica), a ala Mariana Marques (Santa Luzia) e a pivô Angélica Alves (Benfica).



Portugal recebe a Finlândia em duplo compromisso de preparação para a ronda de elite de qualificação para o Europeu de 2027, com os jogos agendados para 17 e 18 de fevereiro no Centro Multiusos de Lamego.



A seleção das ‘quinas’ apenas iniciará a campanha de apuramento para o Europeu, na Croácia, em outubro, com o arranque da ronda de elite, num grupo em que defrontará a Finlândia, os Países Baixos e um adversário a sair ainda da primeira fase de apuramento.



Lista de 14 convocadas:



- Guarda-redes: Ana Catarina Pereira (Benfica) e Alexandra Melo (Benfica).



- Fixo/Ala: Ana Azevedo (GCR Nun'Álvares), Ana Catarina Ribeiro ‘Kika’ (Leões de Porto Salvo) e Ana Sofia Gonçalves ‘Fifó’ (Benfica)



- Fixo: Inês Matos (Benfica).



- Ala: Carolina Pedreira (Poio Pescamar/Esp), Helena Nunes (Futsi Navalcarnero/Esp), Catarina Silva ‘Kaká’ (GCR Nun'Álvares), Maria Pereira (Benfica) e Mariana Marques (Santa Luzia FC).



- Pivot: Lídia Moreira (GCR Nun'Álvares), Janice Silva (Benfica) e Angélica Alves (Benfica).

