Seleção feminina de Portugal aposta tudo na vitória frente à Sérvia

A formação das quinas segue no segundo lugar do Grupo H, com quatro pontos, em dois jogos, contra seis da líder Alemanha, também em dois encontros. Em apenas um jogo, a Turquia soma um ponto e Sérvia, Israel e Bulgária estão a zero.As comandadas de Francisco Neto empataram 1-1 na Turquia (16 de setembro) e golearam por 4-0 em Israel (19), enquanto as sérvias foram goleadas por 5-1 na Alemanha (21).

A capitã da seleção portuguesa, Ana Borges, confia que Portugal vai demonstrar na quinta-feira que tem valor para vencer a Sérvia e estar no campeonato do Mundo de 2023.



”, disse Ana Borges em declarações aos jornalistas.A jogadora do Sporting frisa que “” e que ganhar à Sérvia pode significar pouco se noutras partidas a equipa perder pontos.”, atirou, confiante, a capitã da equipa das quinas.

Fátima Pinto garante Portugal focado



A futebolista Fátima Pinto está confiante de que Portugal vai exibir-se a bom nível.



“A Sérvia é uma equipa muito aguerrida, que defende bem e ataca de forma organizada. É um adversário difícil, tem muitas jogadoras nos campeonatos nórdicos e sabemos as dificuldades que vamos encontrar. Mas, só pensamos em conquistar os três pontos”, disse a jogadora do Sporting.



Entre as escolhidas por Francisco Neto para a dupla jornada com Sérvia e Bulgária estão muitas jogadoras do Sporting e do Benfica e Fátima Pinto admite que isso é uma vantagem quando são poucos os dias de que as jogadoras dispõem para trabalhar em conjunto, mas frisa que, neste caso, todas "remam" para o mesmo lado.



“Conhecermo-nos melhor pode ajudar, mas, quando aqui chegamos, estamos todas para o mesmo. O sucesso aqui é ir ao Mundial e, para isso, temos de ganhar à Sérvia. É isso que queremos”, sublinhou a médio leonina, que assume que o “sonho” é chegar ao Mundial, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia.